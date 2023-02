Deux équipes M16 du Ballon sur glace mineur du Témiscouata s’illustrent

Du 10 au 12 février dernier se tenait le Tournoi inter-provincial Desjardins de ballon sur glace du Témiscouata. Lors de ce tournoi organisé par le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata, 42 équipes et plus de 500 joueuses et joueurs se sont affrontés sur les glaces de l’aréna Cascades de Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano, et de l’aréna de Dégelis.

Ainsi, 76 matchs ont été disputés devant plus de 2 000 spectateurs, et ce, dans un total de huit catégories dont six sont généralement composées de joueurs d’âge senior. Les équipes du BSG mineur du Témiscouata ont remporté un total de quatre titres. Tout d’abord, dans la finale de la division Femme participation, l’équipe T-Miss M16 (16 ans et moins) a vaincu les femmes des Panthères de Saint-Cyprien par un pointage de 1 à 0 en prolongation. Puis, leurs collègues masculins, soit l’équipe du Blitz M16, ont également terminé sur la première marche du podium de la catégorie Homme participation. Ils ont défait les Pelleteux de La Vallée par la marque de 1 à 0 en surtemps. Ensuite, le Blitz #1 a défait le Blitz #2 grâce à un résultat de 2 à 1 dans une autre rencontre qui a nécessité du temps supplémentaire. Le Blitz #1 a donc gagné la médaille d’or dans la division M10. Dans le M12, c’est le Blitz 2 qui a gagné cette fois-ci contre le Blitz 1 en les vainquant 1 à 0 lors de la finale.

Dans la division femme ouvert, les T-Miss senior ont défait leurs petites sœurs T-Miss M19 par un pointage de 3 à 0. Dans l’homme ouvert, les Patriotes l’ont emporté 3 à 1 contre GT Québec. Dans le mixte élite, GT Québec a été en mesure de se reprendre en gagnant 4 à 1 contre le Broom-Shak de Bécancour. Dans le mixte récréatif, le club Galerie du tapis de la Vallée de la Matapédia a défait le Garage Pierre Neveu de Sainte-Anne-des-Plaines 1 à 0.

Le BSG mineur est très satisfait des résultats, et ce, autant sur la glace qu’au guichet. «Remporter quatre titres sur une possibilité de huit est un peu inespéré pour notre organisation […] Ces succès n’auraient toutefois pas été possibles sans la présence des équipes du Bas-Saint-Laurent, du Nouveau-Brunswick, de Québec, de Montréal et de certains joueurs provenant de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse. La provenance des équipes et des joueurs démontre un intérêt très important pour ce tournoi inter-provincial Desjardins», conclut le conseil d’administration du BSG mineur du Témiscouata.