Anaé Pelletier participera aux Championnats provinciaux

La jeune patineuse artistique du Club les Étincelles de Trois-Pistoles, Anaé Pelletier, s’est illustrée en troisième position lors de la Finale provinciale Star Michel-Proulx, qui se déroulait les 21 et 22 janvier à Matane. Elle s’est du même coup qualifiée pour les Championnats provinciaux Star qui auront lieu du 16 au 19 mars, à Lévis.

Anaé Pelletier a terminé la compétition avec un pointage de 18.27. Elle a remporté la médaille de bronze dans la catégorie Star 5, moins de 13 ans. «On commence très bien la saison», lance son entraîneuse, Anne Soucy.

Bien qu’il s’agisse de sa toute première année dans cette catégorie plus importante, l’athlète de Trois-Pistoles a tout de même réussi à se qualifier pour les provinciaux. «C’est une petite fille qui est très motivée et dévouée dans ce qu’elle fait, et ça parait à long terme», confie Anne Soucy.

Dans son sport, Anaé Pelletier progresse bien, et rapidement. En seulement deux ans, elle a évolué de trois catégories complètes. L’année dernière, la jeune athlète qui patinait dans le Star 3, a décroché une médaille dans le Star 4. À la fin de l’année, elle a compétitionné dans la catégorie Star 5, d’où elle est également revenue avec une médaille. Son entraîneuse a tout de suite été convaincue par son progrès.

Cette année, Anaé Pelletier a aussi eu la chance de travailler sur ses prestations avec un chorégraphe professionnel, qui patine d’ailleurs avec l’équipe de Disney on Ice. Tandis qu’Anaé et son entraîneuse avaient décidé d’y aller pour une prestation plus prudente lors des provinciaux, elles pourraient décider d’ajouter des nouveautés lors de la compétition prévue en mars prochain.

«On est encore en essais-erreurs pour un saut en particulier […] Mais, c’est bien possible qu’aux provinciaux on change un de ses sauts pour un double saut, pour essayer de monter la note», explique Anne Soucy.

Stratégique, travaillante et à l’écoute, Anaé Pelletier est assurément une athlète dont le potentiel est à surveiller au cours des prochaines années.