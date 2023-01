Une première compétition de ski réussie au Mont Saint-Mathieu

Les 21 et 22 janvier, la première compétition de la saison de la Zone de ski de l’Est-du-Québec s’est déroulée au Parc du Mont Saint-Mathieu. Entre 300 et 400 spectateurs ont assisté aux épreuves du slalom et du slalom géant auxquelles participaient 175 jeunes âgés entre 6 et 17 ans.

Selon le président du conseil d’administration du Club alpin Mont Saint-Mathieu, Antoine Morissette, il ne pouvait rien demander de mieux. Les conditions météorologiques étaient parfaites : de la neige était tombée et la température n’était pas trop froide.

Il souligne aussi la belle ambiance qui a régné tout au long des deux jours : «Il y a l’aspect compétitif évidemment, on veut que nos jeunes performent, mais il y a le côté très amical aussi». C’était la première année sans restrictions depuis la pandémie de COVID-19, ce qui a ajouté de la magie aux journées, selon le président. «Les gens semblaient plus sereins, plus libres», a-t-il confié.

Le Club alpin Mont Saint-Mathieu a récolté 5 médailles lors de cette compétition régionale. Pour sa part, le Club alpin Mont-Comi est reparti avec 28 médailles, dont deux récoltées par la Louperivoise Clara Doré-Lepage.

Près de 50 bénévoles ont mis la main à la pâte afin de rendre l’évènement possible. «Ça prend ça, sinon ça n’aurait pas lieu», soutient M. Morissette.

Deux autres compétitions attendent les skieurs durant la saison hivernale. La prochaine aura lieu à Pin-Rouge en février et la finale régionale se déroulera à Gaspé à la fin mars.