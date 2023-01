Tour du chapeau pour Alex Belzile 

L’équipe des Fondations B.A. de Trois-Pistoles a célébré une belle victoire de 4 à 3 contre les Corsaires de Forillon (Gaspé), le samedi 7 janvier, à l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. La formation pistoloise a été menée par Xavier McNicoll-Belzile (2 buts), Jean-Philippe Levesque (1 but) et Yohann Martin-Lizotte (1 but). Raphaël Santerre ...