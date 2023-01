Victoire des Fondations B.A. à Trois-Pistoles 

L’équipe des Fondations B.A. de Trois-Pistoles a célébré une belle victoire de 4 à 3 contre les Corsaires de Forillon (Gaspé), le samedi 7 janvier, à l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles.

La formation pistoloise a été menée par Xavier McNicoll-Belzile (2 buts), Jean-Philippe Levesque (1 but) et Yohann Martin-Lizotte (1 but). Raphaël Santerre (3 passes), Guillaume Béubé et Samuel Gendreau ont aussi été au centre de cette victoire sur le plan offensif.

Avec cette victoire, les Fondations B.A. de Trois-Pistoles se sont rapprochés à un seul point des Corsaires au sommet du classement de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, avec 6 victoires et 3 revers en 9 matchs. L’équipe de Gaspé a toutefois une partie en main.