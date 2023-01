Le Bleu et Or s’incline en finale M18 BB

L’organisation de la 31e édition du Tournoi Provincial de Hockey Midget M18 Desjardins a présenté le premier événement de l’année à Rivière-du-Loup, alors que près de 900 jeunes joueurs de hockey de quatre différentes catégories, soit le AA, BB, A et B, accompagnés de leurs parents, ont déambulé dans les rues de la ville pendant toute la dernière fin de semaine.

L’équipe du Bleu et Or BB de Rivière-du-Loup a atteint la grande finale de la compétition, en défaisant le Regroupement Beauce-Etchemin dans sa demi-finale au compte de 4 à 1. Mais les Louperivois ont trouvé chaussure à leurs pieds en finale, étant surclassé par les Lynx de Haute-Beauce qui ont remporté les grands honneurs du tournoi grâce à un blanchissage de 3 à 0.

De leur côté, les Mariniers du Fleuve de Rimouski, dans le calibre B, ont eu gain de cause lors de la finale les opposant à l’équipe des Commandeurs de Pointe-Lévy, remportant la Coupe Desjardins par la marque de 3 à 2. Le but vainqueur s’est marqué à 1 minute et 27 secondes de la période de prolongation.

Notons par ailleurs que les Alliés de Montmagny ont remporté la finale de la catégorie AA, tandis que les Tigres de Victoriaville ont été les grands vainqueurs dans le M18 A.

En tout, les 35 équipes participantes ont disputées 72 rencontres pendant les 4 jours de ce tournoi. L'organisation des tournois de Hockey Rivière-du-Loup s'est dite encore une fois très satisfaite de ce week-end de hockey.

Cet événement annuel a d’ailleurs permis d’amener son lot important de visiteurs dans la région en ce début de mois de janvier. Il est important de noter que la venue de ces quelques milliers de visiteurs permet aux commerces et hôteliers de la région de profiter de retombées économiques estimées à près de 500 000 $.