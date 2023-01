Un tout premier boursier pour le Fonds BR

Le Fonds BR, un nouvel organisme à but non lucratif dont l’objectif est d’aider les jeunes de la région des Basques à pourchasser leurs rêves, a annoncé avoir sélectionné son tout premier boursier, ce lundi 9 janvier. Tristan Ouellet, de Trois-Pistoles, a reçu un don de 1 000 $ qui lui permettra de de poursuivre son développement au baseball.

Ce coup de pouce financier, une «mise sous contrat» symbolique, assurera la participation de Tristan Ouellet à un camp de perfectionnement intensif qui aura lieu au Jackie Robinson Training Complex, à Vero Beach (Floride), du 24 février au 4 mars 2023.

«Avec l’expérience que je possède déjà et celle que je vais acquérir, je veux continuer d’être un modèle pour les jeunes en m’impliquant dans ma communauté et plus précisément auprès de l’Association de baseball mineur de Trois-Pistoles, a assuré Tristan, bien motivé à redonner au suivant grâce à des gestes concrets à la suite de cet appui reçu par le Fonds BR. Je pourrai continuer à transmettre ma passion pour assurer une bonne relève du sport emblématique de la ville de Trois-Pistoles.»

Âgé de 15 ans, Tristan fréquente le programme Sport-Études Baseball de l’école secondaire de Rivière-du-Loup, où il complète son secondaire 4. En plus de sa grande passion pour le baseball, le jeune homme montre un vif intérêt pour les statistiques sportives. Le Fonds BR s’engage d’ailleurs à suivre, appuyer et conseiller Tristan dans ses projets futurs. De manière symbolique, le don monétaire a été accompagné d’une casquette du Fonds BR qu’il pourrait très bien être appelé à porter lors d’une prochaine édition de la Classique automnale Les Buts Remplis.

Rappelons qu’en octobre, la première organisation de cet événement a permis d’amasser 20 000 $ pour les jeunes des Basques. Le Fonds BR tient d’ailleurs à remercier à nouveau l’ensemble de ses partenaires, dont la Ville de Trois-Pistoles, et tous ceux ayant contribué à récolter des sous qui serviront aux jeunes.

Le programme de bourses du Fonds BR à l’école secondaire de Trois-Pistoles invite les jeunes à rêver et poser des gestes dans la communauté en mettant de l’avant les valeurs suivantes : audace, bienveillance, engagement, motivation, optimisme et persévérance. Des formulaires sont disponibles à la réception et auprès de Steve Leclerc alors que les boursiers seront déterminés en mai 2023.