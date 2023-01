L’équipe Israël-Premier Tech invitée au Tour de France 

Le logo de l’entreprise louperivoise Premier Tech pourra à nouveau être bien en vue lors du plus grand événement de cyclisme au monde. Bien qu’elle ait été reléguée du WorldTour en décembre, l’équipe Israël-Premier Tech a été invitée à participer au célèbre rendez-vous qui aura lieu en juin.

La nouvelle a été confirmée par l’équipe elle-même, le 4 janvier. Elle s’est réjouie d’avoir une nouvelle chance de participer à la course qui a mis en valeur plusieurs de ses cyclistes, dont le Québécois Hugo Houle, l’été dernier.

L’équipe Israël-Premier Tech a obtenu l’un des deux derniers billets pour participer à cet événement de grande envergure, après que l’organisation ait confirmé la présence des 20 formations sélectionnées automatiquement.

Le règlement de l'Union cycliste internationale (UCI) prévoit en effet la participation obligatoire des 18 équipes du WorldTour (1re division), ainsi que des deux équipes ProTeams (2e division) les mieux classées. Les deux invitations supplémentaires sont à la discrétion des organisateurs.

Compte tenu des résultats obtenus en 2022, ainsi que de la présence de coureurs de renom, dont le quadruple vainqueur du Tour, Chris Froome, le choix de l’équipe Israël-Premier Tech a été fait sans grande surprise.

Rappelons qu’en juillet, l’entreprise Premier Tech a profité d’une visibilité extraordinaire lorsque le cycliste Hugo Houle a remporté la 16e étape du Tour de France. Jamais un cycliste québécois n’avait réussi une telle performance à cette grande course internationale.

«C'est super important d'avoir cette invitation au Tour de France, l'une des plus importantes courses de l'année, et c'est vraiment bien de commencer l'année avec cette nouvelle […] Ce sera un de mes principaux objectifs de la saison de faire l’équipe, de bien performer et de prouver à tout le monde que nous méritons cette invitation», a déclaré Hugo Houle, par voie de communiqué.

Le 12 décembre, l'Union cycliste internationale (UCI) a confirmé que l'équipe Israel-Premier Tech (IPT) n’allait pas être une équipe du WorldTour en 2023. Elle ne pourra donc pas participer aux grands tours, à moins d’obtenir une invitation des organisateurs.

En revanche, la formation pourra participer aux grandes classiques comme Paris-Roubaix, le Tour des Flandres ou Liège-Bastogne-Liège.