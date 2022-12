Curling : une équipe louperivoise qualifiée pour le championnat provincial

Le Club de curling Rivière-du-Loup et la région louperivoise seront représentés lors du prochain championnat provincial de curling. L’équipe Godin, formée de Francis Godin, de Guillaume Rousseau et des frères Janick et Jacob Thériault y sera présente grâce à une récente qualification.

Il s’agit d’un bel accomplissement, d’autant plus que la jeune formation a atteint son objectif de s’y qualifier à sa toute première année de compétition. «On est très contents de la tournure des événements, considérant que l'on se donnait trois saisons pour atteindre le championnat provincial», a partagé le capitaine Francis Godin, mardi.

«Le faire dès la première saison, ça démontre bien la volonté des quatre joueurs à vouloir progresser et bien performer.»

L’équipe Godin a réussi à obtenir son laisser-passer – in extremis – à sa toute dernière chance, lors d’un tournoi de qualification présenté ces derniers jours au Club de curling de Grand-Mère.

Après avoir commencé la compétition avec une victoire et une défaite, vendredi soir, les joueurs se sont qualifiés en troisième position au cumulatif avec une fiche de 2-2 pour accéder à la demi-finale. Ils ont ensuite défait l'équipe de Thomas Lo de Montréal par la marque de 8-0 pour accéder à la finale, avant de remporter le match ultime par la marque de 8-6 contre l'équipe de Stéphane Michaud de Trois-Rivières.

Le championnat provincial de curling aura lieu du 10 au 15 janvier à Alma. L’équipe Godin sera prête à profiter de l’occasion au maximum. «Les trois autres membres de l'équipe en seront à leur premier championnat et c'est le genre d'expérience que tu ne peux pas oublier, peu importe le résultat final», a souligné Francis Godin.

«De mon côté, l'expérience acquise lors de quelques championnats sur le circuit junior nous permettra de bien gérer le volet "préparation" et "stratégie" lors du tournoi», a-t-il dit.

La pratique du curling étant encore très jeune dans la région, l’Équipe Godin écrira une page d’histoire en janvier, quoi qu’il arrive.