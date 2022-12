Ballon sur glace : un tournoi important au Témiscouata 

Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre prochain, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata accueillera un important tournoi de ballon sur glace qui s’adresse aux jeunes joueurs.

En effet, c’est plus de 250 joueurs et 22 équipes provenant notamment du Témiscouata, de Saint-Cyprien, de Sayabec, de Bécancour et de Lanaudière qui fouleront la glace de l’aréna Cacades de Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano. Les joueurs disputeront un total de 32 parties regroupant 5 catégories allant du M8 au M16.

Ce tournoi revêtira un caractère particulier alors qu’il constituera la 1re tranche du Circuit provincial mineur de la Fédération québécoise de ballon sur glace pour la saison 2022-2023.

Le tournoi débutera le vendredi 9 décembre à 17 h 30 alors que 2 équipes du BSG mineur s’affronteront dans le M10. Puis, le dernier match de cette fin de semaine de compétitions se tiendra le dimanche 11 décembre à 14 h alors que la grande finale de la division M16 masculin aura lieu.

VICTOIRES EN ONTARIO

Le BSG mineur du Témiscouata revient d’un autre tournoi, soit celui d‘Almonte, près d’Ottawa, en Ontario. Il avait lieu ce samedi 3 décembre et impliquait seulement des formations M19. Le BSG mineur du Témiscouata était représenté par 3 équipes soit le Blitz 1 et le Blitz 2 chez les gars ainsi que le T-Miss chez les filles. En ronde préliminaire, le Blitz 2 a conservé une fiche de 2 gains et aucun revers alors que le Blitz 1 a compilé une fiche d’une victoire et d’une défaite.

Chaque formation du Blitz a ainsi terminé en tête de sa division. Puis, lors de leur 3e et dernier match, les deux clubs du Blitz l’ont emporté gagnant ainsi les honneurs de ce tournoi. Aussi, les T-Miss ont obtenu une fiche cumulative de 2 gains et 2 échecs marquant un total de 9 buts et en accordant seulement 2 dont un en 2e période de prolongation.

20E ANNIVERSAIRE

Par ailleurs, la saison 2022-2023 marquera le 20e anniversaire du BSG mineur de Témiscouata. Pour souligner l’évènement, le BSG mineur tiendra une journée spéciale d’activités le samedi 7 janvier 2023. Le tout débutera par un festival amical de ballon sur glace. Ce festival se terminera par deux matchs opposant les anciennes joueuses et les anciens joueurs M19 aux joueuses et aux joueurs actuelles.

Puis, un souper et une soirée avec musique et animation viendront clore la journée. Ces activités s’adressent aux anciens joueurs et aux joueurs actuels ainsi qu’aux anciens membres du personnel d’encadrement des équipes et aux membres actuels. Pour plus de détails concernant le déroulement de la journée du 7 janvier 2023, il est possible de suivre la page Facebook du BSG mineur du Témiscouata.

«Les prochaines semaines seront très chargées du côté de notre organisation, mais nous sommes très fiers de proposer des événements à nos joueurs actuels, ainsi qu’à nos anciens joueurs», ont souligné les membres du Conseil d’administration du BSG mineur du Témiscouata.