Arnaud Bouchard, passionné de planche à voile 

Un athlète de Pohénégamook, Arnaud Bouchard, semble destiné à un très bel avenir dans le milieu de la planche à voile. À la fin octobre, l’athlète de 20 ans a réussi son entrée compétitive en récoltant de belles performances lors d’un important rendez-vous organisé en Caroline du Nord.

C’était la première fois que le planchiste participait à une compétition, même s’il pratique la discipline depuis plusieurs années. Dans les eaux de Cape Hatteras, il a brillé en prenant le 2e rang à l’épreuve du slalom, ainsi que la 9e place au freestyle. Des résultats intéressants pour une toute première expérience.

Au slalom, les participants devaient franchir un parcours défini le plus rapidement possible. Au freestyle, ils devaient s’exprimer par leurs figures. Ils étaient jugés selon l’originalité et le niveau de difficulté de leurs performances.

«La planche à voile, c’est l’adrénaline, l’action, le feeling d’être propulsé par le vent dans la nature. C’est une sensation qui est difficile à expliquer, à transmettre», a récemment partagé Arnaud Bouchard au sujet de sa passion.

«Pour moi, ç’a toujours été du plaisir et une façon de décrocher. Mais en Caroline du Nord, c’était un peu différent puisqu’il y avait un enjeu. C’était spécial et j’ai vraiment aimé ça.»

Arnaud Bouchard raconte avoir découvert la planche à voile, il y a près de 10 ans, sur les eaux du lac Pohénégamook grâce à son père. C’est toutefois lors d’un premier voyage en famille au aux Îles-de-la-Madeleine, un coin de paradis pour les sports nautiques, qu’il a eu la piqure.

«C’est vraiment là que j’ai accroché […] Nous y sommes allés souvent, j’y étais encore cet été. Le vent, les vagues…c’est un endroit assez exceptionnel.»

S’il pratique la planche à voile depuis plusieurs années, ce n’est que plus récemment qu’il s’est mis a décidé de prendre le sport plus au sérieux. C’est aussi un peu ce qui l’a poussé à tenter sa chance en compétition. Des amis lui avaient proposé de faire le voyage aux États-Unis, jugeant que son niveau était assez élevé pour lui permettre de faire sa place.

«Je savais que j’avais quand même un bon niveau. Évidemment, il y avait des pros, mais j’avais confiance de pouvoir bien faire. Je suis content, mais il y a encore de la place à l’amélioration», a-t-il dit humblement.

Passionné, Arnaud Bouchard envisage la possibilité de s’envoler pour le Mexique au cours des prochaines semaines. Il pourrait y rejoindre des amis, s’entrainer durant les mois d’hiver et poursuivre sa progression. Il n’est pas exclu qu’il puisse participer à d’autres compétitions à l’avenir.

«J’ai envie d’essayer de pousser dans ce sport-là», a souligné l’athlète. «Après l’hiver, on verra où je suis rendu.»

La planche à voile demeure une activité nautique qui gagne en adeptes au Québec comme en Amérique du Nord, grâce à la diversité et la quantité des étendues d’eau. Le sport, qui demande une bonne lecture du vent et un très bon contrôle de la planche, reste cependant encore plus populaire en Europe où on retrouve un engouement qui ne se dément pas.