Les Albatros signent deux victoires à Jonquière

Les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup ont remporté leurs deux matchs des 25 et 26 novembre disputés contre les Élites de Jonquière. Après une première victoire de 2 à 1 vendredi, ils ont fait une démonstration de force le lendemain en remportant le deuxième match par la marque de 6 à 3.

Les locaux détenaient une avance de 3 à 2 en début de 3e période lors du match du 26 novembre. Les deux buts des Albatros avaient été inscrits en première période par Nathan Lebrasseur et Alexandre Carbonneau. Éloi Verret, Guillaume Tremblay et Charles-Éric Tremblay des Élites de Jonquière ont riposté, déjouant le gardien Émile Beaunoyer à trois reprises.

Les Albatros ont répliqué en 3e période, grâce à un but de Nathan Lebrasseur, son 2e du match et son 3e de la saison. Noah Larochelle et Antoine L’Italien ont ensuite inscrit deux buts en un peu plus d’une minute. Mathis Cyr a marqué le but d’assurance pour les Albatros en avantage numérique, portant la marque à 6 à 3.

Les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup trônent présentement au sommet de la section Thaï Zone de la Ligue de hockey M18 AAA du Québec, six points devant le Séminaire Saint-François. L’équipe louperivoise se trouve présentement au 2e rang du classement général de la ligue, 15 points derrière les Vikings de Saint-Eustache.

Le samedi 3 décembre, les Albatros recevront les Élites de Jonquière au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Ensuite, ils affronteront le Blizzard du Séminaire Saint-François le dimanche 4 décembre, toujours à Rivière-du-Loup.