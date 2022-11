Yoan Perron se démarque à Calgary

Yoan Perron, de Notre-Dame-du-Portage, a participé la fin de semaine dernière à la Coupe Canam International, une compétition organisée à l’Oval olympique Calgary qui regroupait des patineurs longue piste de six pays différents. L’athlète y a très bien fait, terminant trois fois parmi les trois meilleurs patineurs chez les 16 ans et moins.

Le jeune Portageois s’est classé troisième au 1000 mètres et au 1500 mètres, avant de prendre la deuxième place au 5000 mètres.

De plus, au départ groupé dans la catégorie 19 ans et moins, Yoan Perron (15 ans) était des 25 patineurs de la grande finale. Il a fait une belle performance, lui qui était en première place de la course de 4 km avec 150 mètres à faire. Il a toutefois été rattrapé juste avant le fil d’arrivée, terminant finalement au 8e rang.

Au-delà des résultats, Yoan Perron a profité de cette compétition pour prendre de l’expérience et savourer la chance de pouvoir patiner au même événement sportif que les athlètes seniors et certaines légendes comme Ted Bloemen au 5000 mètres (double médaillé olympique et ancien détenteur du record du monde).