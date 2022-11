3L de Rivière-du-Loup : une fin de semaine rayonnante

Les 18 et 19 novembre, les 3L de Rivière-du-Loup ont gagné les deux matchs qui étaient inscrits à leur calendrier. En visite chez l’Assurancia de Thetford Mines, ils ont volé la victoire 3 à 2 en prolongation. Le lendemain, les Louperivois ont remporté la partie 6 à 5 en tirs de barrage. Ces victoires ont permis à l’équipe de monter à triple égalité dans le classement de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

En début de match à Thetford-Mines où Sean O’Neill jouait sa première partie avec les 3L cette saison, l’Assurancia a compté à 2 minutes 53 secondes. Les 3 L se sont vite repris, puisqu’ils ont marqué à leur tour environ cinq minutes plus tard grâce à Louis Marcotte. En deuxième période, la tendance s’est suivie : Thetford a inscrit un but et Rivière-du-Loup a répliqué avec un tir de Danick Crête qui est tombé dans le fond du filet.

Les équipes ont s‘affronter en prolongation afin de déterminer le gagnant. Anthony Gagnon, première étoile du match, a signé le but victorieux. De son côté, Tristan Côté-Cazenave qui jouait sa première partie en carrière dans la LNAH a arrêté 24 fois la rondelle.

Lors du match à domicile au Centre Premier Tech où les 3L ont affronté les Pétroliers du Nord de Laval, c’est l’équipe louperivoise qui a inscrit le premier but de la rencontre par un tir de Janick Asselin. Les visiteurs n’ont répliqué qu’au début de la seconde période de jeu dominée par les 3L. L’équipe favorite a ensuite marqué trois buts à seulement quelques minutes d’intervalle, dont deux par la nouvelle recrue, Anthony Gagnon, premier choix du repêchage 2022 des 3L, puis un par Samuel Blanchet. Les Pétroliers ont aussi atteint le fond du filet des locaux à 12 minutes 58 secondes.

Les visiteurs ont pris le contrôle de la dernière période en marquant le premier but assez rapidement. Zachary Borsoi a répliqué peu de temps après. Les deux autres buts ont été inscrits par l’équipe de Thetford, rendant la marque finale à égalité. La prolongation n’a pu déterminer un gagnant, alors les joueurs se sont rendus en tirs de barrage. Les Louperivois l’ont emporté à la ronde quatre. Émilien Boily a effectué 41 arrêts lancés vers lui.

Les 3L seront à nouveau en action à compter du 25 novembre du côté de Saint-Georges où ils affronteront le Cool FM. Les partisans pourront revoir leur équipe favorite seulement le mois prochain où elle affrontera les Éperviers de Sorel-Tracy le 2 décembre à 20 h au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.