Futsal : la Panthers F.A. à la défense de son titre 

Les joueurs de la Panthers Football Academy de Rivière-du-Loup n’ont qu’un objectif en tête à l’approche de leur prochaine saison dans la Première Ligue de futsal du Québec (PLFQ) qui sera lancée à la fin du mois d’octobre : défendre leur titre de champions.

La formation, qui a terminé au 1er rang de la conférence de la Capitale-Nationale, le printemps dernier, mettant du même coup un terme au règne du Sporting Québec FC, ne se satisfera pas d’un moins bon résultat cette saison. La jeune équipe a illustré qu’elle faisait maintenant partie de l’élite, et elle compte bien prouver qu’elle peut y rester.

«Nous ne serons plus la surprise de l’Est, c’est certain», a imagé l’entraineur-chef de l’équipe, Roldège Arius, en début de semaine. «Nous serons l’équipe à battre, une équipe sur laquelle on voudra prendre exemple.»

«Les joueurs sont très motivés par cet objectif. Ils ont hâte de recommencer, c’est important pour eux.»

La saison dernière, les joueurs de la Panthers F.A. s’étaient assurés de terminer au 1er rang de leur conférence, grâce à une partie nulle lors du tout dernier match de la saison. Il s’agissait alors d’un septième match sans revers pour la formation louperivoise qui a connu beaucoup de succès pendant le calendrier régulier.

Malheureusement, bien qu’elle se soit qualifiée parmi les quatre meilleures équipes au Québec, elle n’a pu remporter le titre provincial, s’inclinant lors du tournoi éliminatoire contre l’équipe qui a éventuellement remporté le championnat canadien, le Sporting Montréal FC.

«C’est une défaite qui nous a fait vraiment mal. On ne l’a pas oubliée et c’est aussi une source de motivation cette saison. On veut avoir une nouvelle chance», a assuré M. Arius.

L’édition 2022-2023 de l’équipe de la Panthers F.A. sera formée de 14 joueurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Plusieurs d’entre eux sont des athlètes locaux qui auront leur mot à dire dans les succès du programme. On compte notamment sur le capitaine Elliot Caron-Lebel, ainsi que sur Ali Maatallah, Alexandre Caron, Gabriel Dumont-Michaud, Cédric Morency et Alexandre Turcotte. Nathan Boula, meilleur buteur de l’équipe la saison dernière, sera également de retour.

De nouveaux visages s’ajouteront aussi au groupe au terme du camp d’entrainement. Leur présente permettra de raffiner une formation déjà très intéressante et compétitive, selon l’entraineur-chef.

«Je suis très fier de cette équipe. C’est un groupe très jeune, mais un groupe soudé, une belle grande famille», a décrit Roldège Arius.

«La chimie d’équipe, c’est une de nos forces. Les joueurs ont grandi ensemble, ils se connaissent tous et ça fait vraiment une différence. Ça n’a pas été difficile de bâtir une belle philosophie de jeu», a-t-il complété.

Impliqué dans la région depuis plusieurs années déjà, Roldège Arius est catégorique : l’avenir du futsal, dans l’Est-du-Québec, est très prometteur. La région pourrait même être éventuellement reconnue pour son développement de joueurs élites.

Il croit également que de bonnes performances de joueurs locaux dans la PLFQ pourraient un jour ouvrir des portes à certains d’entre eux sur l’équipe provinciale, ou mieux encore, l’équipe nationale.

«Des joueurs peuvent maintenant se faire un nom provincialement. C’est possible et c’est très intéressant pour notre région», a-t-il dit.

La nouvelle saison débutera à la fin du mois d’octobre dans la PLFQ. Notons que Rimouski comptera maintenant sur une équipe dans la conférence de la Capitale-Nationale. Fort est donc de parier qu’une belle rivalité pourrait se développer avec la formation louperivoise.

Par ailleurs, il n’est pas exclu que la PLFQ organise une fin de semaine de matchs de futsal à Rivière-du-Loup au cours des prochains mois. Les détails doivent cependant être confirmés et une annonce aura lieu à ce sujet en temps et lieu.