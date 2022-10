Bruno Blanchet fera le tour du parc national du Lac-Témiscouata à la course

Le comédien, humoriste et amateur de course à pied de longue distance, Bruno Blanchet, fera le tour du parc national du Lac-Témiscouata du 15 au 17 octobre. Il invite la population de la région à se joindre à lui tout au long de son parcours qui s'étalera sur 126 kilomètres.

Bruno Blanchet sera accompagné par Etienne Levert, Marine Gautier, Eddy Szczerbinski et Josée O'Leary. Le groupe partira du quartier Cabano de Témiscouata--sur-le-Lac samedi matin et se rendra dans le secteur de Lejeune en passant par Le Ravage. Il terminera ensuite sa boucle à Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano.

Avec ses différents parcours de course des dernières semaines enregistrés par GPS, il souhaite former un dessin de bonhomme sourire, dont l'un des yeux serait formé par la boucle du parc national du Lac-Témiscouata. Il est possible de suivre Bruno Blanchet sur les réseaux sociaux afin de connaitre ses péripéties dans la région.

En juillet dernier, Bruno Blanchet était venu à la rencontre de «son monde», parcourant la distance séparant Québec et le Bic à la course, une initiative qu'il a appelée le «marathon du bonheur». Le 11 juillet, il était de passage à Saint-André-de-Kamouraska et Rivière-du-Loup. Depuis ce temps, il participe à de nombreuses activités de course à pied, dont la dernière en date est le marathon de Granby.