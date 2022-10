Océanne Veilleux s’illustre aux États-Unis 

Une athlète de Rivière-du-Loup, Océanne Veilleux, a vu plusieurs mois d’efforts et de discipline être récompensés à la fin du mois de septembre, lors du 2022 Ben Weider Natural Pro Show, une compétition de culturisme internationale organisée à Alexandria, dans l’État de Virginie. Elle y a remporté une médaille de bronze, s’imposant devant plusieurs autres compétitrices.

À sa troisième compétition en carrière, Océanne Veilleux, 21 ans, a grimpé sur la troisième marche du podium dans la catégorie Bikini E. Une douzaine d’athlètes amateures, dont plusieurs des États-Unis, étaient présentes afin de tenter de mettre la main sur une victoire leur permettant d’atteindre les rangs professionnels.

«Je suis contente de mon résultat», a partagé la jeune femme, la semaine dernière. «Évidemment, mon objectif était de terminer première, mais le calibre était très relevé. Les athlètes qui m’ont battu étaient aussi plus vieilles, alors elles avaient une plus grande maturité physique.»

«C’était une très belle expérience […] qui va me pousser à travailler très fort pour poursuivre ma progression.»

Océanne Veilleux, qui habite maintenant la région de la Capitale-Nationale, a fait preuve de beaucoup de détermination et de discipline au cours d’une préparation d’environ 20 semaines avant la compétition. Chaque petit détail était réglé au quart de tour, que ce soit son alimentation, sa consommation d’eau et son sommeil. À cela s’ajoutait évidemment les séances en gymnase et le cardio.

Notons aussi qu’elle compétitionne avec des athlètes «naturelles» qui ne consomment aucun produit anabolisant. Des tests étaient d’ailleurs effectués avant la compétition.

«L’entrainement, ça représentait environ 1 h 45 de cardio et 1 h 15 de musculation par jour, 6 jours par semaine. C’est donc beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, et ce n’est pas fait pour tout le monde, mais j’aime ça énormément.»

Le «bodybuilding» est une discipline qui la passionne. Elle a commencé à s’y intéresser il y a seulement quelques années, après avoir suivi des athlètes sur les réseaux sociaux. Elle a ensuite eu une opportunité de se lancer dans la compétition, mais les deux premiers rendez-vous auxquels elle voulait participer ont été annulées en raison de la pandémie.

Ce n’était toutefois rien pour l’arrêter, puisqu’elle a poursuivi ses efforts et elle a été récompensée par une première place – et un titre de championne toutes catégories confondues – à la Classique Fouad Abiad Naturelle, puis par une deuxième place, dans la catégorie Bikini Classe E au Championnat National Naturel de Toronto en 2021.

Si elle garde sa détermination et son attitude positive, l’avenir d’Océanne Veilleux dans le bodybuilding semble brillant. Sur les réseaux sociaux, son entraineur Louis-Dominique Corbeil n’a d’ailleurs pas caché qu’il voyait en elle beaucoup de potentiel.

La prochaine compétition d’Océanne devrait avoir lieu dans moins d’un an. D’ici là, elle continuera ses efforts pour poursuivre sa progression.