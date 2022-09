Toujours aussi actif, Yvon Ouellet réussit 19 montées au Défi Everest 

Le septuagénaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Yvon Ouellet, est un habitué du Défi Everest. C’est donc sans surprise que le passionné de l’activité physique n’a pas hésité quand il a appris que l’événement quittait le monde virtuel pour retrouver le bitume de la côte St-Pierre, le 18 septembre : ses espadrilles et lui allaient y participer.

Comme il l’avait fait plusieurs fois avant la pause forcée, Yvon Ouellet faisait partie des quelques centaines de personnes qui ont gravi l’Everest, la fin de semaine dernière. L’homme de 78 ans, fringuant, a accumulé 19 montées au profit de la Maison de la famille du Grand-Portage. Presque 20 kilomètres parcourus en dénivelé pour «une belle équipe» et surtout «une très belle œuvre», a-t-il confié, cette semaine.

Véritable abonné de l’événement, ce n’est pas la première fois qu’Yvon Ouellet grimpe l’Everest à travers le défi du même nom. En 2019, il avait accumulé plus de 90 montées en participant aux rendez-vous de Témiscouata-sur-le-Lac, Rivière-du-Loup, La Pocatière et Rimouski. Il était aussi présent lors de précédentes éditions.

«J’adore le monde et le Défi Everest est un super événement avec une belle ambiance. Cette fin de semaine, les gens venaient me voir, des jeunes aussi. Certains m’ont demandé s’ils pouvaient marcher avec moi. J’ai répondu que oui et on a parlé. J’ai été touché par ça, ils m’ont même fait pleurer», a-t-il dit. «Et ça n’arrive pas souvent!»

Le 18 septembre, le «vieux moteur» de M. Ouellet l’a entrainé en haut et en bas de la côte à plusieurs reprises. Il ne cache pas que les «jambes étaient raides» au lendemain, mais c’était vraisemblablement le prix à payer pour un résultat dont il est fier.

Compétitif, le retraité a pratiqué quasiment tous les sports. Il s’est aussi démarqué en athlétisme – sport qu’il pratique toujours – dans les 10 dernières années. À 69 ans, il avait remporté deux médailles d’or (200m et 4X200m relais) et deux médailles d’argent (50m et 60m) aux Canadian Masters Athletic Indoor Championships de Toronto.

Quelques années plus tard, alors âgé de 72 ans, l’homme avait également mis la main sur une médaille d’or au 200m et une médaille d’argent au 60m lors des championnats provinciaux d’athlétisme. Il compétitionnait alors dans la catégorie 50 ans et plus contre des athlètes beaucoup plus jeunes.

«Le sport, c’est ma priorité», a-t-il rappelé, précisant s’entrainer au quotidien. «C’est à ça que je pense en me levant tous les matins. J’essaie de garder de bonnes habitudes de vie, de bien manger.»

M. Ouellet le répète, il est convaincu que sa passion pour l’activité physique l’a gardé en vie quand sa santé allait moins bien. Il rappelle d’ailleurs à qui veut l’entendre qu’il n’est jamais trop tard pour se prendre en main et garder la forme.

«J’invite les gens à bouger graduellement. Il n’est jamais trop tard pour s’améliorer. Si c’est un demi-kilomètre de course aujourd’hui, ce sera peut-être un kilomètre demain ou plus tard. Aller dehors, faire de l’activité physique, c’est précieux.»

Preuve de sa volonté de poursuivre sur sa lancée, Yvon Ouellet souhaite faire un retour à la compétition en athlétisme. À l’aube de ses 80 ans, parions qu’il sera aussi dans la côte St-Pierre l’automne prochain, bien droit.