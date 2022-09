Les Albatros du Collège Notre-Dame débutent leur saison ce soir

Les Albatros du Collège Notre-Dame débuteront leur saison régulière contre les Chevaliers de Lévis ce vendredi 2 septembre, équipe finaliste des séries éliminatoires de 2022. L’entraineur Mike Maclure estime avoir un bon mélange de joueurs de 15 à 17 ans et a hâte de voir les résultats sur la glace lors du premier match disputé à Lévis.

«Nous avons plusieurs retours de joueurs de l’an passé. On continue la culture que nous avons instauré l’an dernier et nous avons les deux mêmes gardiens [Émile Beaunoyer et Cédric Massé]. Nous avons aussi beaucoup de profondeur à l’attaque avec Vachon, Larochelle, Dubé, L’Italien», explique Mike Maclure. La brigade défensive est quant à elle renouvelée.

L’entraineur ajoute que le capitaine Mathys Dubé est un leader par l’exemple et qu’il représente l’éthique de travail demandée par l’organisation. Il sera aidé par les capitaines adjoints Anthony Paré et Samuel Vachon, deux joueurs plus vocaux.

Mike Maclure ajoute que les résultats obtenus lors des matchs préparatoires ne reflètent pas l’identité des Albatros cette année. Ils servaient surtout à évaluer les nouveaux joueurs à insérer dans l’alignement.

Pour ce match, l’équipe sera formée de : Anthony Hamelin, Alexis Boudreau, Antoine L’Italien, Louis-François Bélanger, Mathis Cyr, Samuel Vachon, François-Xavier Mercier, Tommy Bouchard, Mathys Dubé, Gabriel-Alexis Bisson, Noah Larochelle, Elliot Dubé, Nathan Lebrasseur, Justin Blais, Alexandre Carbonneau, Anthony Paré, Alexis Poirier, Élie Aucoin, Émile Beaunoyer et Cédric Massé.

L’ouverture de la saison à domicile aura lieu le 16 septembre au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup contre l’Intrépide de Gatineau.