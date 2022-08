Les 3L signent un défenseur

Les 3L de Rivière-du-Loup ont annoncé la signature du défenseur Marc-Olivier Crevier-Morin pour la prochaine saison.

L'arrière de six pieds deux pouces et 225 livres s'amène chez les 3L après deux ans en Slovakie.

Le robuste défenseur compte 173 matchs dans la ECHL où il a amassé 41 points. Ce dernier fût un choix de sixième ronde chez les 3L en 2020.

Âgé de 26 ans, il apportera un vent nouveau en défensive avec l'ajout de Samuel Thibault et William Cyr ainsi que le retour de Anthony D'amours, Victor Beaulac et Zachary Borsoi.

«La signature de Marco est importante pour nous. Il aime la vision de l'équipe à moyen terme. C'est un défenseur défensif qui est en mesure de s'imposer physiquement et d’affronter les meilleurs éléments adverses. Il est taillé sur mesure pour la ligue et tout comme Sam Thibault il agira comme mentor pour nos plus jeunes. C'est un leader qui joue de la bonne façon. Il est content de venir à Rivière-du-Loup et il désire avoir un impact», mentionne le directeur général, Fabien Bérubé.