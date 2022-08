La Force devrait disputer deux matchs à Rivière-du-Loup

L'identité de la nouvelle franchise de hockey féminin de la Premier Hockey Federation (PHF) qui sera basée à Montréal a été dévoilée ce mardi. La Force, c'est son nom, devrait disputer plusieurs parties à l'extérieur de la métropole, notamment deux matchs à Rivière-du-Loup et Rimouski.

Ainsi, la PHF précise que la Force pourrait disputer des matchs à domicile dans sept municipalités du Québec pour des matchs de présaison et de saison régulière. Les villes identifiées sont Montréal, Gatineau, Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Jérôme et Sept-Îles. Les dates qui n'ont pas encore été annoncées devraient l'être lorsque le calendrier sera confirmé.

Voici l'annonce (en anglais) :

«As part of their inaugural season celebrations, the Force will play home games across the province of Quebec and are targeting seven different communities for pre-season and regular season action. The Force is excited to announce that Montreal, Gatineau, Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Jérôme, and Sept-Îles are among the hosts in consideration for the 2022-23 season.»