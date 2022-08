Victoire des Braves Batitech 6 à 1 contre le CIEL-FM

Le lanceur des Braves Batitech de Témiscouata Matt Marsh a concédé seulement trois coups sûrs et réussi 15 retraits sur des prises, menant son équipe vers une victoire de 6 à 1 contre le CIEL-FM de Rivière-du-Loup, le dimanche 21 aout.

Les joueurs des Braves ont pris l’avance dès la 1ère manche grâce à un simple de Félix Castonguay. En 5e manche, Ian Sénéchal a frappé un simple de deux points, creusant l’écart avec le CIEL-FM de Rivière-du-Loup.

Tirant de l’arrière 6 à 0, l’équipe louperivoise s’est inscrite au pointage avec un double de Raphaël Bérubé et un ballon sacrifice de Jérôme Duchesneau. La victoire a été inscrite à la fiche de Matt Marsh, tandis que Vincent Tardif du CIEL-FM a subi le revers. Les lanceurs de Rivière-du-Loup, Maxime Bourgelas et Vincent Tardif, ont accordé cinq coups sûrs. Matt Marsh a réussi deux coups sûrs et deux points produits en attaque.

Le Témiscouata mène ainsi cette série 2 à 0 contre le CIEL-FM de Rivière-du-Loup. Deux joueurs du CIEL-FM étaient absents en raison de symptômes de la COVID-19. Le prochain match entre les Braves Batitech du Témiscouata et le CIEL-FM de Rivière-du-Loup est prévu le 23 aout à 20 h au parc des Braves de Témiscouata-sur-le-Lac.

Du côté de la série opposant le Bérubé GM de Trois-Pistoles et les Toitures ProLemieux de Montmagny qui se déroulait aussi le 21 aout, le match devra être recommencé en entier malgré une avance de 9 à 2 pour Montmagny en 3e manche. La reprise de cette rencontre pourrait avoir lieu le 23 aout.