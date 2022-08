Janick Asselin de retour avec les 3L

Les 3L de Rivière-du-Loup poursuivent les annonces pou la prochaine saison. L’organisation a confirmé le retour du vétéran Janick Asselin pour une 4e saison, ce dimanche 7 aout.

L'attaquant de 29 ans compte 88 matchs dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). Sur cette période, il a prouvé être capable de créer offensivement, lui qui a amassé 28 buts et 47 passes pour 75 points. Il a terminé la dernière saison avec 23 points en 27 matchs.

«Janick est heureux avec nous. Il a une énergie incroyable et il est apprécié de tous. À la suite d’une bonne discussion, il aime le changement de cap de l'organisation et revient avec l'idée d'avoir encore un plus grand rôle. Je suis heureux du retour du vétéran», a souligné le directeur général Fabien Dubé.