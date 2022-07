55e finale des Jeux du Québec : Les archers en bonne position

Pour la deuxième journée du deuxième bloc des compétitions à la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval, ce 28 juillet, les athlètes de la région ont offert de belles performances individuelles et collectives. Les archers se sont particulièrement illustrés, se plaçant en excellente position pour les rondes éliminatoires. Des victoires ont aussi été ajoutées au tableau de l’Est-du-Québec en soccer et en volleyball.



Les athlètes tiraient douze volées de six flèches en tir à l’arc pour la deuxième ronde de qualification à l’arc à poulie. Xavier Desjardins-Gagné de Rimouski a obtenu 652 points, ce qui lui a permis de gagner une position pour se hisser au troisième rang avec 1304 points chez les 15-17 ans. Dans la catégorie des 12-14 ans, le Rimouskois Mathis Morin a réussi à maintenir sa première place grâce à une performance de 692 points pour un cumulatif de 1376 points jusqu’à présent.



En soccer, après une victoire aux tirs au but contre les porte-couleurs de l’Abitibi-Témiscamingue et une défaite face aux joueuses de la Capitale-Nationale, les représentantes de l’Est-du-Québec ont gagné 1 à 0 contre l’équipe de Sud-Ouest. Les filles ont fait une belle construction à partir de leur zone pour créer des occasions sur les côtés et en profondeur. Malgré plusieurs occasions manquées, elles ont concrétisé sur un beau coup franc. Le but de l’Est-du-Québec a été marqué par la Rimouskoise Jasmine Zahra.



En cette deuxième journée des compétitions, les athlètes en vélo de montagne ont pris part à l’épreuve du cross-country olympique. Les représentants de l’Est-du-Québec ont particulièrement apprécié le parcours et l’expérience acquise. Léo Dubé-Viel de Gaspé a de nouveau connu la meilleure performance de la région, terminant 34e avec un temps de 37:41.95.



L’équipe de volleyball de l’Est-du-Québec a disputé une partie très serrée contre les joueuses de Montréal. Les représentantes de la région se sont inclinées en trois manches par un pointage de 26-24, 23-25, et 9-15. Léonie Leclerc de Lac-au-Saumon a offert une excellente contribution offensive dont le point décisif de la première manche. Marguerite Leblanc de Sainte-Anne-des-Monts a également joué une excellente partie. Pour leur part, les garçons ont débuté la journée par une défaite face à l’équipe de Chaudière-Appalaches avec un pointage de 13-25 et 21-25. Ils ont, par la suite, enchaîné deux victoires, respectivement contre la Côte-Nord et Montréal. Frédérick Chabot de Rimouski a offert une belle performance dans la manche décisive contre l’équipe de Montréal, et a également été un joueur clé lors des deux premières manches.



À SURVEILLER AUJOURD’HUI

Les archers seront en action pour les rondes éliminatoires, les athlètes de vélo de montagne participeront au cross-country éliminatoire, et les golfeurs joueront la partie par coups. Les équipes de soccer masculin et féminin ainsi que volleyball masculin et féminin poursuivront aussi leurs parcours.