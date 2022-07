Éric Deshaies, le dernier homme debout de la Big Wolf’s Backyard Ultra

Pour une deuxième année consécutive, Éric Deshaies a été le dernier homme debout de la Big Wolf’s Backyard Ultra de Cacouna ce 18 juillet au petit matin. Après 43 heures de course et un peu plus de 288 kilomètres dans les jambes, l’athlète de 48 ans a obtenu son billet d’argent pour se rendre, en octobre, au Championnat canadien en Colombie-Britannique.

Les 110 coureurs qui se sont adonnés à la course qui a débuté samedi le 16 juillet à 9 h ont dû affronter dame nature et sa météo changeante. À 21 h, la moitié des Loups étaient encore de la partie. Le dimanche matin vers 9h, ils n’étaient plus que 14. Ces derniers ont abandonné peu à peu pour laisser place au trio final : Éric Deshaies, Cédric Chavanne (36 tours) et Marco Poulin (42 tours).

Plusieurs athlètes de la région se sont dépassés lors de la course dont Philippe D’Amour (10 tours), Nicolas Watters (12 tours), Danielle Amyot (15 tours), Bastien Garon (15 tours), Carol-Ann Dionne (19 tours) ainsi que Dany Pelletier (22 tours).

Davantage de détails sous peu…