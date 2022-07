Un contrat d’un an pour Gabriel Bourque

La contribution du joueur de hockey Gabriel Bourque aux succès du Rocket de Laval n’est pas passé inaperçue aux yeux de l’organisation du Canadien de Montréal. La direction a annoncé s’être entendue avec l’athlète du Témiscouata sur une prolongation de contrat d’un an, à un volet de la LAH, ce dimanche 17 juillet.

Âgé de 31 ans, le gaucher de 5 pi 9 po et 200 lb a passé la dernière saison avec le Rocket, après avoir pris une année sabbatique auprès de sa famille. Bourque a récolté 11 buts et 17 passes en 67 matchs en saison régulière. Il a également récolté deux buts et deux passes en 14 matchs avec le Rocket en séries éliminatoires.

Au-delà des points, Gabriel Bourque est reconnu comme l’un des leaders de l’équipe et il pourrait très bien être élu 3e capitaine de l’histoire du Rocket. L’attaquant s’illustre entre autres par sa hargne, sa combativité, son courage et sa détermination.

Lors du dernier parcours éliminatoire, celui qui a joué plus de 400 matchs dans la Ligue nationale a reçu des commentaires élogieux de ses coéquipiers à plusieurs reprises.