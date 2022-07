Une nouvelle ligue pour les Fondations B.A. de Trois-Pistoles

L’équipe des Fondations B.A. de Trois-Pistoles intègrera un nouveau circuit pour la saison 2022-2023. La formation des Basques évoluera désormais au sein de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie (LHSDG).

Cinq équipes font déjà partie de ce circuit en pleine progression, soit celles Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Joli, Causapscal, Grande Rivière et Gaspé.

«Ce qui a motivé notre choix de rejoindre la LHSDG, c'est que nous désirons offrir la chance à nos joueurs locaux d'évoluer dans un calibre de jeu compétitif et de le faire tout en restant dans leur région», a souligné l’entraineur et directeur-adjoint de l’équipe, Éric Belzile.

«Nous désirons également continuer d'offrir un divertissement de qualité aux gens des Basques et de faire rayonner nos commanditaires à travers le vaste territoire de la ligue.»

L’an dernier, les Fondations B.A. de Trois-Pistoles évoluaient dans la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS). Leur départ du circuit a été confirmé par voie de communiqué, le 4 juillet.

Pour le moment, les détails de l'intégration de l’équipe pistoloise dans la LHSDG doivent toujours être déterminés. La possibilité de voir une division Bas-St-Laurent et une division Gaspésie être créées est présente, mais des discussions doivent toujours avoir lieu, indique-t-on.

Pour le président de la LHSDG, Renaud Valois, la venue des Fondations B.A. de Trois-Pistoles est signe que la ligue est en bonne santé, même si la dernière année a amené son lot d’incertitude.

«On est content de voir que, malgré tout, notre offre de divertissement est non seulement attrayante pour nos partisans, mais que d’autres territoires souhaitent se greffer à nous, ça témoigne de notre sérieux. On regarde n avant, on a de beaux défis qui s’en viennent et une nouvelle saison à 6 équipes qui s’amorce à l’automne!», a-t-il partagé.