Les Braves Batitech l’emportent à Edmundston 

Les Braves Batitech ont frappé comme l’éclair avec cinq points dès la 1re manche et la formation du Témiscouata l’a finalement emporté par le pointage de 7 à 5, le 5 juillet, face au Frontière FM à Edmundston.

Les visiteurs ont pris les devants très rapidement principalement sur deux coups de bâton. Tout d’abord, Dany Paradis-Giroux a frappé une longue balle bonne pour deux points et Michaël Morin a claqué un double également de deux points. La réplique a été donnée en fin de 2e manche sur des simples productifs de Reece Pelletier et et Carsen Cyr.

À la 4e reprise, Reol Alvarez, à l’aide d’un circuit, a réduit l’écart à 5-3, mais les Braves Batitech se sont assurés de la victoire avec un point en 5e manche sur un but sur balles à Michaël Morin et un autre en 6e manche sur un simple de Patrick Ouellet. À leur dernier tour au bâton, le Frontière FM a tout tenté marquant deux fois sur un simple de Reol Alvarez, mais c’était trop peu trop tard.

Au monticule, Félix Castonguay a lancé six manches pour enregistrer la victoire, tandis que Patrick Ouellet est venu préserver le gain. Pour les locaux, le lanceur partant Sam Roy a subi le revers en concédant six points sur sept coups sûrs en quatre manches sur la butte. A

u bâton, Reol Alvarez a récolté deux coups sûrs, dont un circuit et trois points produits. Dany Paradis-Giroux avec un simple, un circuit et deux points produits ainsi que Michaël Morin avec trois points produits ont été les meilleurs pour les vainqueurs.