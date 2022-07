Le 26e Tour cycliste CIBC Charles-Bruneau s’arrête à Rivière-du-Loup

Le peloton de cyclistes du 26e Tour CIBC Charles-Bruneau a fait escale à Rivière-du-Loup, le lundi 4 juillet. Cet événement national est l’une des principales sources de financement de la Fondation Charles-Bruneau, créé par l’ex-chef d’antenne Pierre Bruneau au nom de son fils il y a une trentaine d’années.

Partis de Matane en matinée, les athlètes ont pris la direction de l’ouest pour finalement atteindre Rivière-du-Loup vers 17 h. Sur le chemin, ils se sont arrêtés dans différentes municipalités, dont L’Isle-Verte et Saint-Arsène, afin de rencontrer des citoyens touchés par la cause.

«Les gens nous attendent et ils sont très accueillants. On vit vraiment de très beaux moments», a partagé Pierre Bruneau, souriant au terme d’une journée où les cyclistes ont été confrontés à plusieurs bourrasques de vent.

«Ça se passe bien malgré tout. On prend ça une étape à la fois, une journée à la fois. On le fait dans le plaisir.»

Au cours des prochains jours, les 35 cyclistes, dont font partie le comédien Paul Doucet, l’animateur Yvan Martineau et l’homme d’affaires Mario Plourde, président de Cascades, feront la route vers Boucherville.

Au total, ils parcourront près de 800 kilomètres d’ici le 8 juillet dans le but d’amasser des fonds pour la fondation qui est dédiée au financement de la recherche et au développement de projets dédiés à l’oncologie pédiatrique, en vue d’offrir à tous les enfants du Québec atteints du cancer les meilleures chances de guérison.

«Ils le font pour différentes raisons. Certains sont des parents, d’autres ont connu des enfants malades, ou sont simplement des gens impliqués et interpellés. Ils croient en la cause, croient qu’on peut faire la différence et c’est merveilleux», a partagé celui qui a été le visage du bulletin de nouvelles de TVA pendant des décennies.

«Nous avons fait beaucoup au fil des années et nous en sommes très fiers. C’est comme ça qu’on va réussir», a-t-il ajouté, rappelant qu’une famille apprend chaque jour que son enfant a le cancer.

Au Québec, ces prochains jours, plus de 1000 participants effectueront différents parcours organisés à travers la province. Leurs efforts se matérialiseront par une contribution en mode virtuel.

Depuis sa création, la Fondation Charles-Bruneau a permis de remettre plus de 100 M$ pour la recherche contre le cancer chez les enfants. L’objectif du 26e Tour cycliste CIBC est de 4 M$.