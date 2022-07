Une relance réussie pour la 8e édition du demi-marathon du Lac Témiscouata

Le 26 juin dernier se tenait le demi-marathon du Lac Témiscouata qui, avec sa 8e édition, a attiré plus de 350 participants provenant de plusieurs régions du Québec, ainsi que des membres de clubs de courses des environs qui se sont mobilisés pour la bonne cause. Tous les profits de l’évènement sont remis à la Fondation pour la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, un organisme qui vient en aide aux élèves défavorisés du territoire du centre de services scolaire du même nom.

Une des gagnantes a d’ailleurs choisi de remettre sa bourse à la Fondation, prouvant ainsi que la cause fait partie des éléments coup de cœur des participants, même en dehors de la région. Rappelons que la course, bien connue pour sa réputation de parcours d’une beauté inégalée, emprunte la piste cyclable «Le petit Témis», aux abords du magnifique Lac Témiscouata.

«Ce fut une joie de constater que notre évènement suscite toujours, malgré deux années d’absence. Un fort engouement et le retour de bon nombre de fidèles coureurs confirme la popularité de notre course. Les gens viennent de plusieurs coins du Québec et du Nouveau-Brunswick, ce qui est très positif pour le rayonnement du Témiscouata. Nous avons eu une belle température et les bons commentaires fusent de partout, que demander de mieux », rapporte Benoit Racine, directeur de la course.



Le demi-marathon du Lac Témiscouata offre des épreuves de 5, 10 et 22,2 km en classement homme et femmes. Pour le 5 km, ce sont Louis April de Saint-Clément ainsi que Alice Barbolosi de Montréal qui sont arrivés en première place. Concernant le 10 km, ce sont André-Luc Ouellet de Trois-Pistoles et Audrée Robert de Rivière-du-Loup qui ont récolté la première position. Au 22 km Jean-René Caron de Montréal et Joanie Roy de Rimouski ont terminé premiers.



La prochaine édition se tiendra le 25 juin 2023 et le comité organisateur attend les citoyens et coureurs en grand nombre.