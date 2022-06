Les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup à l’hiver 2023 

La 56e Finale des Jeux du Québec aura finalement lieu à Rivière-du-Loup à l’hiver 2023. Le gouvernement du Québec a annoncé, ce 16 juin, une aide financière de 1,2 M$ pour le retour de cet événement d’envergure qui a déjà été reporté à deux reprises ces dernières années en raison de la pandémie de COVID-19.

Le montant octroyé au comité organisateur lui permettra de poursuivre ses activités et de bien se préparer pour les Jeux. Avec cette aide, le comité pourra maintenir les honoraires de son personnel, puis prolonger d'une année supplémentaire les baux de location du centre de services administratifs (Maison des jeux), des entrepôts et des équipements.

La somme couvrira aussi les hausses des coûts dues à l’inflation, notamment pour les services alimentaires, le transport et les agents de sécurité, de mettre à niveau les équipements informatiques utilisés par la centrale administrative ainsi que de concevoir à nouveau les cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux.

Près de 3 300 jeunes athlètes et plusieurs centaines d’entraineurs et d’accompagnateurs sont attendus pour ce grand rendez-vous sportif prévu au début du mois de mars.

«La tenue des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup sera un événement phare de l'année 2023 au Bas-Saint-Laurent. Je suis convaincue que les populations locales et régionales offriront un accueil chaleureux et énergique aux nombreux athlètes et accompagnateurs qui se déplaceront dans ce beau coin de pays pour cet important rassemblement sportif et culturel», a mentionné Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier

En janvier, lors de l’annonce du second report, SPORTSQUÉBEC, le ministère de l’Éducation, le comité organisateur et la Ville de Rivière-du-Loup avaient dit vouloir étudier différentes options pour un retour de l’événement.

Plusieurs éléments, dont les ressources financières, les ressources humaines, les partenaires, la disponibilité des plateaux sportifs et l’impact de la pandémie devaient faire partie de la réflexion.

La Ville de Rivière-du-Loup s’était rapidement positionnée en faveur, sans toutefois vouloir assumer l’entièreté de la facture.

«Heureusement, nous travaillons en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup et le comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec pour faire de cette 56e édition un événement mémorable et festif» a ajouté Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine