Michaël Laverrière qualifié pour les CrossFit Games 

La ville de Rivière-du-Loup sera de nouveau représentée lors des prestigieux CrossFit Games qui rassemblent les meilleurs athlètes de la discipline sur la planète. Michaël Laverrière de CrossFit RDL a réussi à se qualifier à ce grand rendez-vous international pour une quatrième fois.

Dans une forme exceptionnelle, le Louperivois a conclu l’ultime étape des qualifications – les demi-finales – avec panache au tout 1er rang de l’élite mondial dans son groupe d’âge (40-44 ans). Il a terminé près de 70 points devant son plus proche adversaire, remportant l’une des six épreuves au programme.

Les différentes épreuves d’entrainement étaient imposées en ligne et elles devaient être réalisées, dans un temps imparti, devant un juge local. Michaël Laverrière s’est imposé devant un Libanais, un Français et plusieurs Américains. Il est le seul athlète canadien parmi le top 10 de sa catégorie.

«Nous tenons à féliciter Michaël pour cette incroyable performance. Tu es un exemple et une fierté non seulement pour tous les membres du gym, mais également pour toute personne ayant la chance de te connaître. Félicitations de la part de tous et ME*DE pour la suite!», a partagé l’équipe de CrossFit RDL sur les réseaux sociaux.

Après avoir dominé les quarts de finales et les demi-finales, Michaël Laverrière sera l’homme à battre dans sa catégorie lors des prochains CrossFit Games. En 2019, il avait pris le 5e rang mondial dans le plateau très relevé des 35-39 ans.

Cet été, l’événement d’envergure aura lieu au début du mois d’aout à Madison au Wisconsin (États-Unis).