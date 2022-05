Leïla Beaudoin sera de retour sur le ring le 23 juin 

La boxeuse Leïla Beaudoin connaît maintenant la date de son prochain combat professionnel. L’athlète de Témiscouata se battra pour une troisième fois en seulement cinq mois, le 23 juin prochain, au cabaret du Casino de Montréal.

Après ses plus récentes victoires obtenues en février et en mars, Leïla Beaudoin sera cette fois opposée à une boxeuse française, Amel Anouar, qui possède une fiche de 2 victoires, 2 défaites et 1 verdict nul.

La protégée d’Eye of the Tiger Management (4-0-0, 1 K.-O.) tentera de conserver sa fiche immaculée, elle qui a remporté ses 5 combats depuis son entrée chez les pros.

Le 26 mars, toujours au cabaret du Casino de Montréal, Leïla Beaudoin avait eu le dessus sur la Mexicaine Estefania Gonzalez Franco au terme d'un combat de six rounds.

Le 23 juin, dans le cadre de son gala de la fête nationale, la Témiscouataine sera en sous-carte d’un gala haut en couleur qui mettra en vedette Erik Bazinyan, Steven Butler, Artem Oganesyan et Yves Ulysse Jr.