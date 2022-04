Du succès pour les Gymnoss à Matane

Neuf gymnastes de niveau compétitif ont participé à une compétition qui avait lieu les 8 et 9 avril à Matane. Elles ont toutes eu beaucoup de succès.

Dans la catégorie R3, Pénélope Lévesque a récolté une 5e place au sol et au total des appareils. Elle a aussi obtenu une 6e place au saut. Dans la même catégorie, Mckenna Lévesque a remporté une 5e place au saut, ainsi qu’au total des appareils et une 6e place à la poutre. Elsa Lavoie, toujours dans le R3, a obtenu une 5e place au tumbling et une 7e place aux barres asymétriques. Pour terminer dans cette catégorie, Rose-Desneiges Jean s’est quant à elle mérité une médaille de bronze à la poutre et au tumbling. Elle a aussi remporté une 4e place aux barres asymétriques et au total des appareils.

Dans la catégorie R4, Lydia Tardif s’est mérité une médaille d’or au sol et au tumbling. Elle a aussi obtenu une médaille de bronze à la poutre. Jade Sénéchal a remporté une médaille d’or au saut, une médaille d’argent aux barres asymétriques à la poutre et au total des appareils et une médaille de bronze au sol. Tamara Ouellet, qui participait à sa première compétition à la suite d’une blessure, a également été impressionnante.

Pour la catégorie R5, Emy St-Amand a remporté une médaille de bronze au saut et une 4e place au total des appareils. Elle s’est aussi mérité une 5e place au sol et une 6e place aux barres asymétriques. Lyane St-Pierre s’est mérité une médaille d’argent aux barres asymétriques, au tumbling et au total des appareils, une médaille de bronze à la poutre et au saut, ainsi qu’une 5e place au sol.

Au total, les neuf gymnastes ont remporté 16 médailles et 14 rubans.