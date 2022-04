L’ex-Albatros Charle-Édouard D’Astous nommé défenseur de l’année dans la ECHL

Le défenseur Charle-Édouard D’Astous a connu une saison exceptionnelle dans la ECHL et il en a été récompensé. L’athlète de 23 ans, qui a porté les couleurs des Albatros du Collège Notre-Dame en 2014-2015, a été élu «défenseur de l’année» au sein du circuit américain.

Évoluant pour les Grizzlies de l’Utah, D’Astous a terminé au premier rang des défenseurs de la ECHL pour les buts (26), tout en finissant la saison au 2e rang pour les points (57) en 52 matchs joués. Il a aussi aidé son équipe à remporter le titre de sa division pour la toute première fois.

Charle-Édouard D’Astous n’a évolué qu’une seule saison avec les Albatros du Collège Notre-Dame. Il a par la suite poursuivi son développement pendant quatre saisons avec l’Océanic de Rimouski. Capitaine à sa dernière année, il avait récolté 66 points en 55 matchs.

L’athlète joue dans le ECHL depuis 2019. Il a aussi participé à une vingtaine de parties en carrière dans la Ligue américaine avec les Griffins de Grand Rapids et les Eagles du Colorado.

