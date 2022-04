Effervescence autour de la Coupe Dodge dans la région 

Les championnats provinciaux de hockey masculin (Coupe Dodge) battent leur plein actuellement dans plusieurs régions du Québec, dont au KRTB.

Depuis quelques jours, des matchs sont organisés à Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Saint-Pascal. La fin de semaine s’annonce d’ailleurs haute en émotion avec le couronnement des équipes championnes.

Jusqu’au 17 avril, les amateurs de hockey de la région auront l’occasion de voir à l’œuvre certains des meilleurs joueurs M13 AAA (Pee-Wee) de la province. Le Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup et l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles accueillent le calibre M13 AAA relève.

Au Stade de la Cité-des-Jeunes de Rivière-du-Loup et au Centre sportif de Saint-Pascal, le M13 AAA est à l’honneur.

Compétition provinciale d’envergure, la Coupe Dodge accueille cette année près de 237 équipes et fera office d’environ 460 matchs dans quatre différentes régions. Dans les Basques, à Rivière-du-Loup et au Kamouraska, une foule d’acteurs se sont mobilisés pour permettre l’accueil des équipes. Celles-ci sont hébergées un peu partout sur le territoire.

À Rivière-du-Loup, l’organisation tente également une opération charme auprès des équipes visiteuses, puisqu’elle aimerait bien les retrouver dans quelques mois dans le cadre du 50e Tournoi Pee-Wee Neige. Un événement qui sera historique à plusieurs points de vue.

La compétition permettra à la région de bénéficier retombées économiques importantes, évaluées de 2,5 M$ à 3 M$, selon Hockey Bas-Saint-Laurent.

Au-delà des résultats, il s’agit aussi d’une célébration du hockey mineur, après plus de 2 ans de pandémie.

Pour suivre la compétition et obtenir davantage d’informations sur les résultats et les horaires, il est possible de consulter le site https://m2020.coupe-dodge.qc.ca/