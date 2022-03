Raphaëlle Tremblay rafle l’argent à Québec 

Les athlètes du club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup ont bien performé lors de la Coupe du Québec senior d’hiver qui était disputée du 17 au 20 mars au PEPS de l’Université Laval. Raphaëlle Tremblay a notamment terminé la compétition en beauté avec une médaille d’argent au 50m brasse.

La nageuse de Rivière-du-Loup a parcouru la distance avec un temps de 33.9 secondes. Elle a du même coup battu le record régional 15-17 ans.

Raphaëlle Tremblay a également ajouté un standard pour les essais canadiens de natation qui auront lieu à Victoria, en Colombie-Britannique, avec un meilleur temps personnel de 2:24.7 au 200m QNI. Cette performance lui a aussi permis de réaliser le record régional chez les 15-17 ans et de prendre le 5e rang de la finale A.

Soulignons également que Véronique Lavoie a terminé au 5e rang du de la finale A du 50m brasse grâce à une très bonne course. Elle s’est approchée de sa meilleure performance sur cette distance.

À noter aussi qu’Audrey-Anne Caron a amélioré son meilleur temps de 6 secondes au 400m libre, terminant 4e de la finale B et établissant un record du club senior (4:38). Elle a aussi réussi le standard pour le championnat provincial de l’été prochain.

Alyssa Ouellet a pour sa part réussi à franchir la finale A au 50m libre à sa première participation à cette compétition, puis elle a réussi à faire le standard «championnat provincial» en bassin long au 100m libre.

Enfin, Julien Leclerc et Elyse Poirier ont quant à eux réussi à se classer dans le top 20 (finale B) dans une épreuve chacun, respectivement au 100m dos et 1500m libre. Il s'agissait également d'une première participation à ce type de compétition pour Norah Cyr et Gabrielle Hérard.