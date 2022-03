Rivière-du-Loup accueillera le 11e Challenge des régions

Ayant dû encaisser l’annulation de la Finale des Jeux du Québec pour une deuxième année consécutive, Rivière-du-Loup pourra se consoler en accueillant une autre compétition d’envergure provinciale ce printemps. Le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 a accepté de prendre en charge la tenue du 11e Challenge des régions, en collaboration avec l’Association régionale de gymnastique de l’Est-du-Québec.

Du 20 au 22 mai prochain, un millier de jeunes gymnastes de toutes les régions du Québec rebondiront au Stade Premier Tech pour ce premier championnat provincial à se tenir depuis 2019. Les athlètes de 10 à 20 ans présenteront leurs prouesses dans des épreuves de routines au sol, de sauts, de barres asymétriques, de poutres, de tumbling et de trampoline, toutes sanctionnées par Gymnastique Québec. Plus de 500 médailles seront remises aux participantes et participants les plus agiles au cours de la fin de semaine.

«Cette proposition nous est arrivée au bon moment, au moment où nous attendons toujours une réponse quant au possible report de la Finale des Jeux du Québec en 2023. Organiser le Challenge des régions s’avère une occasion de mobiliser nos quelques employés toujours en poste, en plus de nous permettre de nous faire les dents sur une compétition d’importance, avec une logistique complexe», estime la directrice générale du COFJQ – 2022, Karine Malenfant.

«Une grande fête»

En plus des athlètes, une trentaine d’officiels et quelque 80 entraîneurs débarqueront en ville pour le week-end. Un millier de parents et de spectateurs, en provenance des 19 régions du Québec, devraient également se déplacer pour l’occasion, une nouvelle qui réjouira l’industrie touristique locale.

Josée Gélinas, directrice générale par intérim chez Gymnastique Québec, s’attend à une grande fête : «Les jeunes n’ont pas concouru à ce niveau depuis l’arrivée de la pandémie. Il y aura assurément de la fébrilité dans l’air. Toute la communauté sera heureuse de se retrouver. Nous sommes enchantés que le COFJQ-2022 ait accepté, au pied levé, de porter cet événement, qui aura de belles retombées économiques pour Rivière-du-Loup.»

Bénévoles recherchés

Pour parvenir à organiser avec souplesse la compétition dans des délais serrés, le Comité organisateur compte travailler avec les différents clubs de gymnastique de la région.

Une centaine de bénévoles seront requis pour assurer le bon déroulement des compétitions pendant la fin de semaine, notamment pour l’accueil, la compilation, la sécurité et la logistique. Les personnes intéressées peuvent se manifester en écrivant à [email protected]