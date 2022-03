Une équipe louperivoise est championne à Causapscal 

Une formation de Rivière-du-Loup, l’Hôtel Universel M18 A, a remporté les grands honneurs de l’Invitation Desjardins de Causapscal, ce dimanche 13 mars. L’équipe a vaincu les Mariniers de Rimouski par la marque de 3 à 2 en prolongation lors du match ultime.

Philippe Czech a joué les héros en trouvant le fond du filet en surtemps, confirmant du même coup la victoire des siens et une superbe remontée. L’équipe tirait en effet de l’arrière par deux buts en milieu de deuxième période, avant que Nicolas Simard réduise l’écart et que Mathis Levesque, au 3e tiers, nivèle la marque.

«Ç’a été une partie remplie d’émotion et une fin de match dramatique, a raconté l’entraineur-chef, Sébastien Bourdages, lundi. Nous avons résisté à un désavantage numérique 4 contre 3, puis Phillipe [Czech] a récupéré la rondelle après être sorti du banc de pénalité.»

«Il faut aussi donner beaucoup de crédit à notre gardien pour cette victoire. Elly Leblanc a été très bon pendant le tournoi et il a réalisé un arrêt clé quand on perdait par deux buts. Par la suite, l’équipe s’est réveillée et on a remonté ça.»

Les joueurs de l’Hôtel Universel ont connu un parcours parfait lors de cette compétition. Le 11 mars, ils ont vaincu les Mariniers de Rimouski, cette fois au compte de 3 à 1, et l’équipe Pièces d’auto de Sainte-Anne-des-Monts 6 à 2. Le lendemain, ils ont aussi gagné leurs deux matchs suivants : 3 à 2 contre La Vallée en quart de finale, puis 2 à 1 contre Matane en demi-finale, pour atteindre le grand rendez-vous.

«Matane, c’était une équipe qu’on n’avait jamais affrontée et qui n’avait qu’une seule défaite cette saison. C’était un autre match serré, mais tout le monde a élevé son jeu d’un cran», a confirmé l’entraineur.

Ne jamais abandonner et faire tous les efforts pour réussir font partie de l’identité que s’est créée l’équipe de l’Hôtel Université M18 A cette saison. «On a un beau mélange de recrues et de vétérans, des joueurs avec une attitude incroyable», a décrit Sébastien Bourdages, soulignant que Mathis Levesque s’est particulièrement démarqué par son leadership durant le tournoi.

«Ils se sont bien préparés aussi. Dans les pratiques, malgré la saison tronquée, ils font preuve de beaucoup de sérieux et je suis pas mal fier d’eux autres.»

La formation gagnante était composée de Philippe Czech, Cédric Plourde, David Chouinard, Nathan Deschamps, Étienne Delisle, Eloi Beauvais-Cadrin, Nicolas Simard, Sammy Bernier, Vincent Roussel, William Bérubé, Enkeli Nicolas, Édouard Pelletier, Nicolas Bourdages, Benjamin Matos, Justin Morissette, Vincent Pelletier, Eloi Thériault, Mathis Levesque et Elly Leclerc.

Les joueurs sont entourés par plusieurs parents, dont l’entraineur-chef Sébastien Bourdages, les entraineurs adjoints Jimmy Bernier, Grégoire Pelletier et Keven Simard, ainsi que la gérante Chantale Béland.

L’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup participera aux championnats régionaux prévus dans les prochaines semaines au Kamouraska. Notons aussi que l’équipe du 33 des Basques a atteint la demi-finale du tournoi de Causapscal, s’inclinant contre Rimouski.