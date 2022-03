Les Loupiots de retour à la compétition

C’est avec grand bonheur que les patineurs du Club de patinage de vitesse Les Loupiots ont pu reprendre leurs activités sur le réseau compétitif la fin de semaine dernière, participant à leur première compétition depuis le mois de novembre 2021.

Tout d'abord, Clara Boudreau-Alexandre s'est rendue à Laval afin de participer pour la première fois à une compétition du réseau élite. La jeune athlète de 14 ans en a profité pour acquérir de l'expérience dans le réseau le plus relevé au Québec. Elle termine au 51e rang chez les filles. Notons également la participation de Clara Boucher, patineuse des Loupiots s’entraînant à Montréal, qui a pris la 18e position de cette compétition.

Plusieurs membres des Loupiots se sont également rendus à Matane afin de participer à une compétition du niveau interrégional. Chez les filles, Maude Perron a remporté les grands honneurs du groupe 1 et se qualifie ainsi pour les championnats canadiens de l’est qui auront lieu à Sherbrooke les 26 et 27 mars. Raphaëlle Gaudreault et Élena Bujold ont quant à elles terminé respectivement aux 6e et 13e rang du groupe 2.

Du côté masculin, Louka Fournier a pris le 6e rang du groupe 1 alors que Alexis Massé a terminé 15e du même groupe. Nicolas Boucher et Cédric Boudreau-Alexandre ont tous deux patiné dans le groupe 2 et ont terminé respectivement en 10e et en 13e position. Enfin, Adam Pelletier a pris le 9e rang du groupe 3.

Le club tient à féliciter tous les patineurs et à remercier les clubs de Matane et de Laval pour l'organisation des compétitions. D’autres jeunes Loupiots seront à l’action en fin de semaine prochaine pour une compétition de niveau régionale ici même à Rivière-du-Loup ainsi qu’une compétition du circuit provincial à Trois-Rivières.