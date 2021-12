Alex Belzile en renfort avec le Canadien 

Si la situation du Canadien de Montréal n’est pas rose avec la perte de nombreux joueurs, blessés ou sur le protocole de la COVID-19, celle-ci sourit néanmoins à l’attaquant Alex Belzile qui a l’occasion de poursuivre son expérience dans la LNH. Le 28 décembre, à Tampa Bay, l’athlète de Saint-Éloi a été employé plus qu’il ne l’a jamais été jusqu’ici dans la grande ligue.

Belzile a terminé la rencontre avec plus de 15 minutes de temps de jeu, un sommet en carrière pour lui dans la Ligue nationale de hockey. Il a d’ailleurs, au final, passé plus de temps sur la patinoire que les espoirs Cole Caufield et Ryan Poehling.

À cinq contre cinq, le numéro 60 formait un trio avec Jake Evans et Jesse Ylönen, mais il a également eu des responsabilités sur les unités spéciales, l’entraineur l’employant notamment en avantage et désavantage numérique.

Intense, fougueux, Alex Belzile a été fidèle à lui-même contre le Lightning, distribuant au passage quatre mises en échec. Il est toutefois à la recherche d’un premier point cette saison dans la LNH, lui qui disputait un 9e match avec le Canadien.