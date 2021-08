Ligue senior Puribec : L’horaire des demi-finales est dévoilé

Après que le Bérubé GM soit venu à bout des Escaladeurs de La Pocatière lors du match du 21 aout, l’horaire des demi-finales a été dévoilé.

Ainsi, l’équipe de Trois-Pistoles affrontera les Braves Batitech de Témiscouata. Voici les dates des parties:

Match 1 : Mardi le 24 août à 20 h Témiscouata vs Trois-Pistoles

Match 2 : Vendredi le 27 août à 20 h Trois-Pistoles vs Témiscouata

Match 3 : Samedi le 28 août à 20 h Témiscouata vs Trois-Pistoles

Match 4 : Mardi le 31 août à 20 h Trois-Pistoles vs Témiscouata

Match 5 : Vendredi le 3 septembre à 20 h Témiscouata vs Trois-Pistoles

Match 6 : Samedi le 4 septembre à 19 h Trois-Pistoles vs Témiscouata

Match 7 : Mardi le 7 septembre à 20 h Témiscouata vs Trois-Pistoles

En ce qui concerne la série entre le CIEL-FM de Rivière-du-Loup et les Toitures Pro Lemieux/Promotuel de Montmagny, l’horaire des matchs n’est pas complet, mais deux parties ont été annoncées:

Match 1 : Dimanche 22 août à 19 h Rivière-du-Loup vs Montmagny

Match 2 : Mardi 24 août à 20 h Montmagny vs Rivière-du-Loup