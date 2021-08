Victoire de Trois-Pistoles: Simon Rousseau joue les héros

Dans le meilleur match des séries jusqu'à maintenant, les partants Andy St-Gelais pour Trois-Pistoles et Antoine Bernier pour La Pocatière se sont livrés tout un duel qui a finalement tourné à l'avantage du Bérubé GM dans une victoire de 2 à 1 en 10e manche.



Le frappeur droitier Simon Rousseau a eu le dernier mot quand il a poussé à l'aide d'un simple le vétéran Stéphane Pouliot qui avait débuté la manche cruciale par un simple. Avec la performance exceptionnelle des deux lanceurs, il aura fallu attendre la 5e manche pour voir les locaux s'inscrire à la marque alors que Stéphane Pouliot a frappé un ballon-sacrifice. À ce moment, Ludovic Saucier qui avait frappé un simple est venu croiser le marbre pour donner les devants au Bérubé GM. À leur tour au bâton, les Escaladeurs Ras L'Bock ont réussi à créer l'égalité quand Maxime Bourgelas a touché la plaque suite à une erreur en défensive sur une frappe de Rémi Lévesque.



Par la suite, Andy St-Gelais a été sans faille au monticule. Au total, en 10 manches de travail St-gelais n'a accordé que cinq coups sûrs enregistrant 9 retraits au bâton. De l,autre côté, Antoine Bernier n'a pas à rougir avec six coups sûrs accordés en 9 manches et un tiers sur la butte.