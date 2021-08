Plus de cinquante joueurs au camp officiel des Albatros

L'équipe d'entraîneurs des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a complété la sélection des jeunes qui prendront part au camp de sélection officiel. En tout, ce sont 55 joueurs des quatre coins du territoire des Albatros qui tenteront de convaincre Mike Maclure et ses adjoints qu'ils peuvent faire l'équipe.



Le camp débutera officiellement ce lundi avec les tests physiques et des entraînements au Centre Premier Tech, dès 13 heures. L’équipe d’entraineurs profitent de l'occasion pour remercier et souhaiter une bonne saison aux joueurs qui n'ont pas été retenus.



Voici la liste des 55 joueurs qui participeront au camp de sélection :

Groupe 1:

Bleu Or Attaquants

Carl-Anthony Massé

Jacob Beaulieu

Lenny St-Gelais

Tristan-Xavier Côté

Alex L’italien

Xavier Levasseur

Alexis Morin Attaquants

Nicholas Egan Dionne

Henry Ouellet

Mathis Cyr

Anthony Hamelin

Thomas Lebreux

Jean-Christophe Delisle

Alexis Boudreau Défenseurs

Philippe Labrie

Simon Poirier

Jacob Marcoux

Justin Bourque-Roussy

Bastien Lagacé Défenseurs

Tristan Dassylva

Samuel Couturier

Timothy St-Pierre

Alexandre Gagné

Alexis Chénard Gardiens

Samuel Longuéppée

Mathy Tessier Gardiens

Justin Sergerie

Nicolas Perreault

Groupe 2:

Blanc Jaune Attaquants

Dan Chrétien

Whilem Côté

Mathys Dubé

Raphaël Dupuis

Gabriel-Alexis Bisson

Émile Dupuis

Jérémi Paquet

Alexis Fleury Attaquants

Alexandre Pouliot

Maxim Massé

Tommy Bouchard

Jean-Simon Pinel

Jacob Dubé

Maxime Gagné

Julien Desbois

Alexis Martin Défenseurs

Anthony Paré

Maxim Pelletier

Jordan Pilote

Benjamin Vigneault Défenseurs

Thomas Levassuer

Élie Aucoin

Léo-Charles Drapeau

Louis Dumais Gardien

Philippe Boudages Gardiens

Cédric Massé

Thomas Gagné



Des affrontements sont prévus contre les Chevaliers de Lévis, mercredi à 19 heures au Centre Premier Tech, et vendredi, sur la route, contre le Blizzard du Séminaire Saint-François.



Les spectateurs sont invités à assister aux entraînements et aux matchs préparatoires. 250 personnes sont admises aux entraînements. Pour ce qui est des matchs, la limite actuelle est de 250 personnes, mais des précisions sont à venir à ce sujet.



L'organisation des Albatros souhaite la meilleure des chances à tous les participants au camp officiel de sélection.