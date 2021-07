Les Mariniers Atome A champions au Témiscouata 

Une jeune équipe de baseball de Rivière-du-Loup a brillé dans le cadre de l’Événement régional Les Restaurants Dubillard McDonald’s 9U Atome, un tournoi de baseball mineur organisé au Témiscouata du 16 au 18 juillet. Les Mariniers Atome A de Rivière-du-Loup ont remporté les grands honneurs.

La formation louperivoise a vaincu les Élans de Rimouski par la marque de 10-5 en finale. Alors que le pointage était à égalité 5-5 après cinq manches de jeu, l’attaque des joueurs de la région de Rivière-du-Loup a explosé avec 5 points sans réplique pour filer vers la victoire.

En ronde préliminaire, les Mariniers avaient gardé une fiche de trois victoires et un revers. Leur seule défaite, 10 à 9, avait été subie aux mains de ces mêmes Élans. «Nos jeunes joueurs ont su rebondir en finale dans un match très serré», a partagé l’entraineur Carl Côté.

L’équipe est composée de joueurs de 7 à 9 ans, soit Alex Côté, Zack Boucher, Zachary Dumais, Lucas Côté, Théo Saint-Jean Jules Collin, William Sirois, Mathis Lord et Édouard Paradis font partie de l’alignement. Elle est dirigée par Carl Côté, Éric Dumais, Simon Côté et Jean-Philippe Paradis.

Soulignons que la victoire de Rivière-du-Loup sera célébrée avant un match du Ciel-Fm de Rivière-du-Loup prochainement, a confirmé l’entraineur François Caron.

Le tournoi de baseball du Témiscouata a été une belle réussite. Au cours de la fin de semaine, 18 équipes totalisant plus de 150 jeunes de 9 ans et moins ont participé à 24 matchs sur les terrains de baseball de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano et à Saint-Louis-du-Ha! Ha!.