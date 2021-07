Des équipes du Témiscouata victorieuses

Du 9 au 11 juillet dernier, trois équipes de l’Association de baseball mineur de Témiscouata participaient à des tournois. Deux de ces formations ont remporté les grands honneurs d’une compétition, soit l’équipe Braves 9U atome B féminin et les Braves Boralex 11U moustique B.

L’équipe féminine Braves 9U atome B de Témiscouata prenait part au Tournoi provincial de Lévis-Centre. Les joueuses ont conservé une fiche parfaite de 4 victoires lors de ce tournoi, remportant notamment la grande finale avec un gain de 12 à 10.

D’ailleurs, lors de cet ultime match, il a été apprécié de retrouver une arbitre féminine sur le terrain. C’était une première expérience en tournoi pour la majorité des filles de l’équipe qui pratiquent le baseball seulement depuis le début de la présente saison.

Puis, les Braves Boralex 11U moustique B participaient au Tournoi provincial de Rivière-du-Loup. Après avoir conservé une fiche de 2 gains, 0 revers et un match nul en ronde préliminaire, les Braves Boralex ont accédé directement à la finale. Ils affrontaient alors les Cougars de St-Pascal. Ces deux formations s’étaient livré une partie nulle de 1 à 1 en ronde préliminaire. Dans un autre match chaudement disputé lors de la finale, les Braves Boralex l’ont emporté au compte de 9 à 7.

«Nous tenons à remercier les organisateurs des 2 tournois et les autres équipes participantes. Quelle belle expérience autant pour les joueuses et les joueurs ains que pour leurs parents», souligne, d’une voix commune, Mike Robert, entraîneur en chef des Braves 9U atome B féminin et Zachary Dion, instructeur en chef des Braves Boralex 11U moustique B.

Sur la photo de l'équipe féminine, on retrouve Marilou Bérubé, Justine Morin, Élodie Bois et Daphnée Pelletier, Lauralee Dubé, Dalianne Lehoux, Naomie Bois et Tahlya Robert, ainsi que Mathieu Lehoux, Mike Robert et Isabelle Gobeil.

Sur la photo de l'équipe 11U, on reconnait Émile Briand, Alexis Belzile, Aymrick Morin, Lambert St-Onge, Jayden Robert et Charles Manseau. Étienne Raymond, Jayden Desrosiers, Édouard Lavoie et Zack Couture, de même que Mike Robert, Mélanie Labonne et Zachary Dion.