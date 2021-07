Les Braves Desjardins 11U A du Témiscouata au Stade Canac  

Les joueurs de l’équipe des Braves Desjardins du Témiscouata de la catégorie 11U moustique A ont eu l’honneur de disputer un match au mythique Stade Canac de Québec, le 3 juillet.

Les joueurs de l’équipe des Braves Desjardins ont pu visiter le vestiaire des Capitales, mais aussi fouler le terrain où les Capitales de Québec évoluent normalement. Par ailleurs, l’as lanceur des Braves senior, Dany Paradis Giroux, a bien performé sur ce terrain il y a quelques saisons avec les Capitales.

L’équipe du Témiscouata a affronté les Titans de Chaudière-Ouest dont l’entraîneur en chef, Francis Pelletier, est un ancien joueur étoile des Braves senior du Témiscouata. Il a d’ailleurs lancé une savoureuse déclaration avant la rencontre pour les joueurs et les parents : «Braves un jour, Braves toujours!». Après ce match, les Braves Desjardins ont aussi disputé une deuxième partie dans la journée en affrontant à Lévis un autre club de l’organisation des Titans de Chaudière-Ouest.

L’équipe du Témiscouata a finalement gagné ses deux rencontres de la journée, mais ce n’était pas le plus important; l’expérience enrichissante que les jeunes garçons de 10 et 11 ans ont vécue restera longtemps gravée dans leur mémoire. L’Association de baseball mineur de Témiscouata aimerait remercier Francis Pelletier et l’organisation des Capitales pour cette opportunité.

Soulignons que les Braves du Témiscouata ne sont pas la première équipe portant ce nom à disputer des parties au Stade Canac. Dans les années 1940 et 1950, l’équipe locale portait le nom des Braves de Québec. Puis, en 1953 et en 1955, les Braves de Milwaukee de la Ligue nationale de baseball ont également disputé des matchs hors concours.

Sur la photo, on retrouve Edouard Lavoie, Adam Caron, Jakob Pelletier, Mathis Chamberland, Xavier St-Pierre, Jean-Dominic Caron, Léo Bélanger, Frédéric Chassé, Éloi Madgin, Luka Chassé, Marc-Antoine Pelletier, Alexis Belzile et Sebastien Madgin.