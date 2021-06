Belle sortie à Lévis pour l’équipe junior BB de Trois-Pistoles 

Après avoir subi un cuisant revers de 11 à 1 contre les Industries Desjardins de Saint-Pascal, jeudi dernier, l’équipe de la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles, qui évolue dans la Ligue de baseball junior BB de Québec, a retrouvé la victoire de belle façon le 19 juin. La formation a récolté deux gains lors d’un programme double contre les Ambassadeurs de Lévis lors d’un voyage dans la région de la Capitale-Nationale.

Malgré les caprices de la météo, qui ont entrainé un retard de deux heures pour la première partie, les joueurs de l’entraineur étaient toujours motivés, remportant le premier duel 8 à 4, puis le second 6 à 5.

Cédrick Martineau-Duguay a lancé un match complet, effectuant 9 retraits au bâton et accordant 11 coups sûrs en 7 manches pour permettre à son équipe de filer vers la victoire. Au bâton, il a été appuyé par Samuel Sirois (2 en 3, dont un triple pour 4 points produits) et Marc-Antoine Michaud (2 en 2 et 3 points sur la feuille de pointage).

Le deuxième match, plus serré, s’est conclu grâce à une poussée de trois points en cinquième manche. Le lanceur gagnant, Tristan Michaud Thériault (3 manches 1/3) est venu en relève de François Michaud. Au bâton, Olivier Bourassa (2 en 2 et 2 points produits), Vincent Morais (2 en 4 et 2 points produits), ainsi que Marc-Antoine Michaud (2 en 3) et Antoine Boucher (1 en 3 avec 3 points) ont mené l’équipe.

Les premiers matchs locaux pour la Fromagerie des Basques auront lieu le samedi 26 juin à midi et 15 h. La formation pistoloise accueillera les Artilleurs de Lévis-Centre. Les partisans sont invités à venir encourager l’équipe locale.