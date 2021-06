Simon Dion-Viens sur le podium à l’autodrome Chaudière  

Simon Dion-Viens était en piste la fin de semaine dernière dans le cadre de la première course de la saison 2021 de la série NASCAR Procam Supertruck. Disputée du côté de l’Autodrome Chaudière, Dion-Viens était au volant de la camionnette 37 aux couleurs de Castrol Canada.

Après une pause de plusieurs mois, le pilote du Kamouraska effectue un retour à la compétition réussi après avoir signé le chrono le plus rapide de la journée durant les temps chronométrés de l’après-midi et avoir a terminé sur le podium, en 3e position lors de la course finale en soirée.

«Tous les membres de mon équipe de course et moi-même sommes très satisfaits de notre première fin de semaine de course de la saison 2021 dans la série NASCAR ProCam Supertruck. Nous avons été les plus rapides durant la séance de temps chronométrés et tout augurait très bien pour le restant de la journée. Par contre, nous avons rencontré un petit problème lors de la séance de qualification. En effet, un tuyau de la conduite de carburant situé à l’intérieur du réservoir c’est brisé ce qui a occasionnée une perte de puissance de notre bolide. Heureusement, les membres de mon équipe ont effectués du très bon travail et ont été capable de diagnostiquer rapidement le problème», explique Simon Dion-Viens.

Parti de la cinquième place pour la course de 50 tours, c’est en troisième position que le pilote a rallié l’arrivée après une course ponctuée de plusieurs neutralisations et drapeaux jaunes.

«Je tiens à remercier les membres de mon équipe de course et mes partenaires Castrol, Riviere du Loup Mitsubishi, Témis Chrysler et Rousseau Métal de me soutenir. Il nous reste encore du travail et des améliorations à faire sur notre bolide de course et nous allons continuer de travailler afin d’optimiser les réglages. Nous sommes optimistes d’être encore plus rapide pour les prochaines épreuves de la saison, souligne le pilote avec enthousiasme.

Pour l’équipe SDV Autosport, l’action reprendra samedi le 26 juin encore une fois du côté de l’Autodrome Chaudière.