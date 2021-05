Journée nationale du sport et de l’activité physique : prendre le temps de bouger

Du 2 au 12 mai prochain, l'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent invite toute la population à profiter de la Journée nationale du sport et de l'activité physique pour bouger en solo ou en bulle familiale, en plein air ou à la maison.

Pandémie, mesures sanitaires, confinement… La dernière année a particulièrement rappelé l’importance et les bienfaits du sport et de l’activité physique autant pour la santé physique que mentale. L’objectif premier de l’évènement : promouvoir la pratique régulière d’activités physiques auprès du plus grand nombre de citoyens et ce, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

CONCOURS PHOTOS

Pour participer au concours de photos de «bougeotte», rien de plus simple : pendant une activité physique de votre choix, en solo ou en bulle familiale, en plein air ou à la maison, les participants doivent prendre une photo d’eux-mêmes en action et la partager sur le site de la Journée nationale du sport et de l’activité physique sous l’onglet «Inscription».

Ceux et celles qui partageront leur photo de «bougeotte» en ligne entre le 2 et le 12 mai courent la chance de gagner l’un de nos nombreux prix régionaux :

2 laissez-passer familial pour le parc de sentiers aériens de la forêt de Maître Corbeau du Domaine Valga;

2 cartes-cadeaux de 100 $ pour le Parc côtier Kiskotuk;

1 laissez-passer familial pour la descente de la rivière Matapédia (8 km) à Nature Aventure;

1 laissez-passer familial pour une randonnée en canot-kayak de 3 heures à Zone Aventure;

1 laissez-passer pour 2 personnes pour une sortie de kayak d’une demi-journée avec Coop Kayak des Îles;

1 forfait d'initiation à l'escalade à Riki Bloc pour 2 personnes (lors de la réouverture du centre);

1 carte-cadeau de 100 $ pour le Parc national du Bic;

1 carte-cadeau de 100 $ pour le Parc national du Lac-Témiscouata.

Rendez-vous au www.jnsap.ca/region/bas-saint-laurent pour connaitre tous les détails.

La Journée nationale du sport et de l’activité physique a lieu le 2 mai de chaque année. Cet évènement annuel invite la population, lors de cette journée et pendant les dix jours suivants, à bouger et à se rappeler qu’il est agréable de s’activer au printemps pour ensuite faire le choix de bouger tout au long de l’année.